نقل الرئيس الأرمني إلى المستشفى بسبب كورونا

المواطن - متابعة

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أكد مكتب الرئيس الأرمني آرمين ساركيسيان، الجمعة أن الرئيس ساركيسيان نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن إصابته أوائل العام الجاري بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مساعدة رئيس الجمهورية أسميك بيتروسيان لوكالة «سبوتنيك-أرمينيا» بأن ساركيسيان يخضع لفحوصات في مركز طبي بالعاصمة يريفان.

شائعة عن الرئيس الأرمني

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكدت مساعدة الرئيس عدم صحة تقرير نشرته صحيفة «غراباراك» الأرمنية، مفاده أن سبب نقل ساركيسيان إلى المستشفى يعود إلى مشكلات قلبية ويخضع حاليا لعملية زرع دعامة تاجية.

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