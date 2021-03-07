نقل مواجهة القادسية والعين وتقديم موعد 3 مباريات بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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قررت لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة القادسية والعين بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتُقام في الدمام بدلًا من الخبر.

وستُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الـ6:25 مساءً في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بدلًا من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

كما قررت اللجنة وبناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تقديم بعض المباريات بالجولة الـ24 من دوري المحترفين، فقد تقرر إقامة مباريات ” الفتح ضد الأهلي، الرائد ضد الاتحاد، النصر ضد الباطن” يوم السبت 20 مارس بدلًا من الأحد 21 مارس.

يذكر أن القادسية كان تعادل مع الشباب المتصدر بهدف لكل فريق بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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