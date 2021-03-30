نيابة عن الملك سلمان.. وزير البيئة يفتتح المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجافة

المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ونيابة عنه – أيده الله – افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أمس، المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة الذي تنظمه – عبر الاتصال المرئي – جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر.

وألقيت خلال افتتاح فعاليات المؤتمر عدة كلمات رفع فيها المتحدثون الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما يبذلونه من جهد كبير لإحداث تطوير جذري في جميع مجالات التنمية في المملكة، إضافة إلى الاهتمام البالغ بدعم المراكز البحثية والجامعات في المملكة ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 التي يؤمل عليها بعون الله سبحانه وتعالى في تطوير البحث العلمي في المملكة وتقدمه على الأصعدة كافة.

وتضمن الحفل كلمة ألقاها رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء والأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ أكد فيها أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من تطابق محاوره مع الاهتمامات الدولية التي يتم تناولها على صعيد المنظمات والجمعيات ومراكز الأبحاث في معظم دول العالم وأهمها الموارد المائية، والتنمية المستدامة، وإنتاج الغذاء، وسلامة النظم البيئية والتغير المناخي.

استقطاب الباحثين من جميع أنحاء العالم

وقدم نبذة عن جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه التي نجحت في استقطاب الباحثين من جميع أنحاء العالم للتقدم للترشح لها، وفاز بها عدد من كبار العلماء في العالم بأعمال إبداعية أسهمت بشكل فاعل في إيجاد حلول شاملة ومبتكرة في مجال المياه.

وأبرز دور معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء في جامعة الملك سعود في تصميم وإجراء البحوث العلمية والمشاريع التطبيقية وخاصة في مجال حصد وخزن مياه الأمطار والسيول في المملكة، والتشجير وإنتاج الأطالس العلمية.

إثر ذلك تم استعراض الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة التي أقيم حفل تسليمها افتراضياً في نيويورك يوم الاثنين 22 مارس 2021 بالتزامن مع الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لأجندة عام 2030.

ثم ألقى معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، كلمة رَّحب فيها بجميع المشاركين في المؤتمر الذي تنسجم محاورة الرئيسة مع التوجيهات السامية والخطط التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وما انبثق عنها من خطط استراتيجية وبرامج ومشروعات للتحول الوطني.

المحافظة على الموارد الطبيعية في المملكة

واستعرض دور جامعة الملك سعود في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية في المملكة من خلال خطتها الاستراتيجية العامة، ومبادرات التميز فيها وخاصة تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطويرها.

وأكد معاليه دور المراكز البحثية وكراسي البحث العلمي في الجامعة في إجراء البحوث العلمية التي تتناول موضوعات خاصة بالبيئة والمياه ونشرها في أرقى المجلات العلمية.

عقب ذلك شاهد الجميع فلماً وثائقياً عن جامعة الملك سعود وأبرز إنجازاتها.

ثم ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، كلمة في ختام الحفل رحب فيها بالعلماء المشاركين في المؤتمر ومعظمهم من الفائزين بالجائزة والعاملين في أهم المراكز البحثية والمجالس والجمعيات العلمية في العالم، وشكرهم على تقديم خلاصة تجاربهم وأبحاثهم العلمية وابتكاراتهم التي ستسهم – بمشيئة الله – في ايجاد حلول لقضايا البيئة والمياه.

أنشطة المملكة في مجالات البيئة

واستعرض أنشطة حكومة المملكة في مجالات البيئة وخاصة المياه التي أولتها جل اهتمامها ووضعت لها الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وفق رؤية المملكة 2030 لبناء دولة متكاملة ذات تنمية مستدامة في المجالات كافة ومنها تحقيق استدامةً بيئيّة بما يضمن المحافظة عليها والحد من فقدها وتلوثها.

بعد ذلك أعلن معاليه افتتاح جلسات المؤتمر التي بدأت بكلمات ضيوف الشرف من بينهم مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيتا ديبيبو ومعالي رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ورئيس المجلس العالمي للمياه لوي فوشون.

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