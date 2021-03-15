نيستور يوجه رسالة لجماهير التعاون

المواطن - مروة نبيل

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وجه المدير الفني البريطاني نيستور إل مايسترو رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مؤكدًا بأنه سيبذل أقصى جهده لإسعادهم خلال الفترة المقبلة.

#نيستور 🎙 سأفعل ما بوسعي لجعل الجماهير سعداء .. 💛 pic.twitter.com/ng2XLGiIdU — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) March 14, 2021

رسالة نيستور لجماهير التعاون:

وقال نيستور: “أشعر أنني مرحب بي، منذ وصولي إلى نادي التعاون، وسأبذل كل ما في وسعي لإسعاد الجماهير، من خلال تقديم كرة قدم جميلة ومثيرة، وفي أسرع ما يمكن”.

وأضاف: “الوقت يمثل عامل ضغط في كرة القدم، لذلك سنعمل بأقصى سرعة.. أنا هنا منذ يومين، لكني أشعر أنني بين أسرتي، في هذا النادي العريق، وفي هذا البلد المذهل”.

وتمنى المدرب البريطاني في ختام تصريحاته خلال مقطع الفيديو الذي نشره حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن تجمعه ذكريات طيبة مع الجماهير.

وقاد البريطاني نيستور إل مايسترو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء الأحد، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، عقب التعاقد معه مؤخرًا خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون يستعد لمواجهة القادسية:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتجاوز عقبة القادسية، ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في تكرار إنجاز موسم 2018/ 2019 والتتويج باللقب مرة أخرى.

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