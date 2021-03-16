هاشم سرور ينصح مسؤولي الأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

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وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، نصيحة إلى مسؤولي الأندية السعودية بشأن إقالات المديرين الفنيين.

نصيحة هاشم سرور لمسؤولي الأندية:

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أقترح على بعض الأندية التي يديرها بعض من لا يوجد لديهم الخبرة في الفكر الرياضي السليم”.

وتابع: “قبل أن يفكروا في إلقاء اللوم على المدربين التفكير كثيرًا في جلب أفضل الهدافين للفريق لعل وعسى تكون أفضل من طرد مدرب ربما ينجح مع نادي غير ناديك!!”.

الإقالات في دوري محمد بن سلمان:

وشهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي إقالة العديد من المديرين الفنيين، ومنهم؛ مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، ومدرب الوحدة، البرتغالي إيفو فييرا وغيرهم.

ويُعد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون آخر الراحلين عن التدريب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أعلنت إدارة نادي التعاون مؤخرًا عن فسخ تعاقده بالاتفاق بين الطرفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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