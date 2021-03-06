هدف غريب يمنح الأهلي تفوقًا بالشوط الأول بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وضمك، بتفوق الراقي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الراقي من خلال جملة ثلاثية متقنة بين عمر السومة وسلطان مندش وعبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول بشباك ضمك.

جملة ثلاثية متقنة تقود الراقي للهدف الأول:

وكان عمر السومة مرر الكرة لـ عبدالرحمن ثم من غريب إلى سلطان مندش ثم من مندش إلى غريب، الذي أودعها بكل سهولة في شباك حارس ضمك بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

تشكيلة الأهلي وضمك:

وجاء تشكيل الراقي لمباراة ضمك مكونًا من: “محمد العويس، لوكاس ليما، محمد خبراني، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، علي الأسمري، إدريس فتوحي، عمر السومة، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب”.

أما تشكيل ضمك فجاء مكونًا من: “مصطفى زغبة، منصور حمزي، عبدالله العمار، سيرجيو فيتو، فاروق شافعي، بدر منشي، دوماجوش أنتوليتش، عارف آل حيدر، وليد حزام، إيميليو زيلايا، بودسكو كونستانتين”.

وكان الأهلي خسر في الدور الأول من ضمك برباعية مقابل ثلاثة أهداف في لقاء أُقيم في الخامس من ديسمبر الماضي.

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