هدف قاتل يمنح النصر نقاط الأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العالمي لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

الأهلي ضد النصر

وبدأت مباراة الأهلي ضد النصر التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، حيث حاول الفريقان تسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمتهم في المواجهة، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 41.

ولعب بيتي مارتينيز كرة ثابتة بشكل مميز، ليقابلها عبدالإله العمري برأسية رائعة ويهز شباك الراقي بالهدف الأول عند الدقيقة 41، وينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد النصر بتقدم العالمي بهدف دون رد.

السومة يتعادل وحمدالله يحرز هدفًا قاتلًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الراقي بقوة بحثًا عن هز الشباك، وأطلق السوري عمر السومة تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ليهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند الدقيقة 58.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة الأهلي ضد النصر بفوز العالمي بنتيجة 2/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 35 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد العالمي إلى 33 نقطة في المركز السادس.

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