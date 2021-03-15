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هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟
تستعد الكثير من الدول إلى فرض إجراءات جديدة صارمة

هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟

2021/03/15
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟ فيروس كورونا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سجلت الدول في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد وصل معدل الإصابة بالوباء في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير، بسبب عوامل عدة أبرزها انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وتستعد الكثير من الدول الأوروبية إلى فرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة.

هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟
فيروس كورونا

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة، و380 حالة وفاة يوم الجمعة، وسيتم وضع معظم أنحاء إيطاليا تحت الإغلاق اعتبارًا من يوم الاثنين، ولن يُسمح أيضًا للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لأداء المهمات الأساسية، كما سيتم إغلاق معظم المتاجر، إلى جانب المقاهي والمطاعم.

شخص يدخل العناية المركزة كل 12 دقيقة 

أما في فرنسا فقد وصف وزير الصحة أوليفييه فيران، الوضع في منطقة باريس الكبرى، بأنه مثير للقلق، كاشفًا عن أنه كل 12 دقيقة، يدخل شخص في باريس إلى العناية المركزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا غارديان البريطانية.

كما رجح مسؤولون حكوميون أن يتم الإعلان عن قيود وبائية جديدة هذا الأسبوع، مع العلم بأن بولندا فرضت بالفعل قيودًا صارمة على التجمعات، وأغلقت معظم المدارس، كما منعت المطاعم من تقديم الطعام إلا للتوصيل.

هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟
كوفيد-19 في أوروبا

عدد الإصابات بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وصل إلى 36,312,197 حالة، وتُوفي 857,189 شخصًا بينما تعافى 25,693,349 شخصًا، على الصعيد العالمي، وصل عدد الإصابات إلى 120,471,487 حالة وتُوفي 2,666,393 شخصًا بينما تعافى 97,017,759 شخصًا.

هل أوروبا مقبلة على موجة كورونا ثالثة؟
كوفيد-19 في أوروبا


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