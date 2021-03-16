هل يتمكن تويتر سبيسز من منافسة كلوب هاوس ؟

المواطن- متابعة

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تعتزم شركة تويتر، إطلاق خدمة غرفة الدردشة الصوتية تويتر سبيسز الشهر المقبل، فهل تتمكن بذلك من منافسة تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ؟

وقال موقع سكاي نيوز إن إطلاق تويتر لخدمة سبيسز واحدة من تحركات الشبكة لجذب مزيد من المستخدمين ومن ثم تحقيق الأرباح في مواجهة الأزمة المالية، التي تواجه الشركة منذ سنوات، مع وجود انتقادات موجهة إليها بشأن انتهاك خصوصية المستخدمين عبر بيع بياناتهم للمعلنين.

تعظيم الأرباح لـ تويتر

وقال التقرير تسعى تويتر عبر إطلاقها خاصية سبيسز إلى جذب شريحة من مستخدمي كلوب هاوس، كما أن المستخدمين حاليًا ينجذبون إلى تطبيقات الخدمات الصوتية في السنوات الأخيرة لأنها تُسهل التواصل المباشر بين البشر، حيث يستطيع الفرد التعبير عما يدور بداخله ببساطة وأريحية.

ويعتقد خبراء التقنية أن سبب إطلاق تويتر لخاصية سبيسز هو مواكبة تغير مستقبل التواصل الاجتماعي بعد جائحة كورونا، ويُعتبر التواصل الصوتي هو مستقبل الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتوقع أن يكون مستقبل الاجتماعات والمؤتمرات داخل غرف الدردشة الصوتية.

عدد مستخدمي كلوب هاوس

وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد مستخدمي تطبيق كلوب هاوس إلى 25 مليون مستخدم، بعدما كان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الماضي 3.5 مليون مرة فقط ثم وصل إلى 8.1 مليون مرة يوم 16 فبراير، بحسب تقرير نشرته شركة آب آني للاستشارات.

تابع التقرير: لا يُعتقد أن ينجح تويتر سبيسز في إزاحة “لوب هاوس من على عرش خدمات الدردشة الصوتية، لأنه جذب ملايين المستخدمين في أسابيع قليلة، رغم اقتصار نظام تشغيله على مستخدمي iOS، وهي الأعداد التي يتوقع أن تتضاعف مع السماح لمستخدمي أندرويد من التمتع بخدماته، وهو ما ينتظر تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة، بعكس تويتر الذي عليه أن يبدأ من الصفر في التسويق لخاصيته الجديدة، والتي لا تتيح بحسب المعلن إلى الآن أكثر ما يوفره كلوب هاوس الآخذ في الانتشار.

طرح تحديث تويتر سبيسز

وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر، فإنه اعتبارا من الشهر المقبل سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز، مع العلم أن شبكة التغريدات العملاقة يرتادها نحو 192 مليون مستخدم يوميًا.

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