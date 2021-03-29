هل يجوز قصر الصلاة في المطار قبل السفر ؟ الشيخ المنيع يجيب

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المنيع حكم قصر الصلاة وجمعها في المطارات لمن يعتزم السفر.

حكم الجمع والقصر قبل بدء السفر؟#يستفتونك مع الشيخ عبدالله المنيعhttps://t.co/MqY7Mm1ikW pic.twitter.com/ca6Nri4WPh — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 28, 2021

قصر الصلاة قبل السفر:

وقال الشيخ المنيع: إنه لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر سواء أكان ذلك جمعًا مثل جمع الظهر مع العصر أو جمع المغرب مع العشاء أو كان قصرًا مثل قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الإفطار في نهار رمضان ما لم يشرع في السفر بشكل فعلي، ويجعل كل بيوت بلده خلفه أي لا يوجد أمامه من بيوت البلد شيء.

الترخص برخص السفر قبل المغادرة:

وأشار الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إلى أنه من هذا المنطلق فلا يجوز للمسافر الترخص برخص السفر وهو في بيته ولم يسافر بعد.

وأوضح أن هناك خطأ يقع فيه الكثير، وهو الترخص برخص السفر فور دخول المطار، حيث يبدأ في قصر الصلاة وجمعها في المطارات وهو لم يغادر البلد بعد، مشيرًا إلى أن ذلك لا يجوز.

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