هل يرحل سعود عبدالحميد عن الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، حقيقة رحيل سعود عبدالحميد عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

حقيقة رحيل سعود عبدالحميد:

وقال أنمار الحائلي: “سعود عبدالحميد مطلب لكل نادٍ، وهو نجم في صفوف فريق الاتحاد، ويتبقى على الفترة الحرة في عقده شهرين ونصف”.

وتابع: “حتى الآن لم نصل معه إلى اتفاق نحن مستعجلين دائمًا في الوسط الرياضي، ولكن حاليًّا الظروف صعبة، نحاول أن ننهي الموسم وبعد ذلك لكل حادث حديث”.

واختتم الحائلي تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ولكن لا أتوقع رحيله فهو لاعب اتحادي ويرغب في البقاء بنادي الاتحاد، والنادي حريص كامل الحرص على بقائه”.

عبدالحميد يتألق مع الاتحاد:

ويحظى عبدالحميد باهتمام عدد من الأندية التي ترغب في ضمه في فترة انتقال حر، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال أو الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُقدم سعود عبدالحميد صاحب الـ21 عامًا مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث يشكل ثنائيًّا ناجحًا مع المصري الدولي أحمد حجازي، ونجح في صناعة 4 أهداف خلال مشاركته مع الاتحاد في 21 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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