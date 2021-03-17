هل يوافق الاتحاد على انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب؟

المواطن - مروة نبيل

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يأمل مسؤولو المنتخب المصري لكرة القدم، في ضم مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي لمعسكر الفراعنة المقرر إقامته الأيام المقبلة.

المنتخب المصري يسعى لضم أحمد حجازي

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري عن قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس، وشهدت تواجد أحمد حجازي الذي يُقدم مستوى مميزًا مع نادي الاتحاد، إلا أن تقارير تؤكد غيابه بسبب قيود السفر.

وقال مصدر مسؤول في المنتخب المصري: “حجازي لديه أزمة تتمثل في العودة مرة أخرى إلى السعودية، بعد نهاية المعسكر، بسبب القيود الخاصة بالسفر في السعودية وضرورة وضع الوافدين للبلاد في حجر صحي لمدة أسبوعين”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”كووورة”: “هناك محاولات مع نادي الاتحاد، لمنح استثناء إلى أحمد حجازي من القيود الموضوعة، بحيث يتمكن من الحضور إلى القاهرة والعودة بعد نهاية المعسكر بشكل طبيعي”.

المنتخب المصري في التصفيات

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب المصري الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.

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