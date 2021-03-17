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هل يوافق الاتحاد على انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب؟
لخوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

هل يوافق الاتحاد على انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب؟

2021/03/17
الساعة 3:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يوافق الاتحاد على انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب؟ حجازي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يأمل مسؤولو المنتخب المصري لكرة القدم، في ضم مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي لمعسكر الفراعنة المقرر إقامته الأيام المقبلة.

المنتخب المصري يسعى لضم أحمد حجازي

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري عن قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس، وشهدت تواجد أحمد حجازي الذي يُقدم مستوى مميزًا مع نادي الاتحاد، إلا أن تقارير تؤكد غيابه بسبب قيود السفر.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

وقال مصدر مسؤول في المنتخب المصري: “حجازي لديه أزمة تتمثل في العودة مرة أخرى إلى السعودية، بعد نهاية المعسكر، بسبب القيود الخاصة بالسفر في السعودية وضرورة وضع الوافدين للبلاد في حجر صحي لمدة أسبوعين”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”كووورة”: “هناك محاولات مع نادي الاتحاد، لمنح استثناء إلى أحمد حجازي من القيود الموضوعة، بحيث يتمكن من الحضور إلى القاهرة والعودة بعد نهاية المعسكر بشكل طبيعي”.

نجم نادي الاتحاد حجازي
حجازي – المصدر spl

المنتخب المصري في التصفيات

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب المصري الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.


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