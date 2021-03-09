هل يُدرب ميلويفيتش ناديًا عربيًا بعد مغادرة الأهلي ؟

المواطن - مروة نبيل

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أبدى أكثر من نادٍ اهتمامه بالتعاقد مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش في حالة رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ميلويفيتش يمتلك أكثر من عرض

ولفتت صحيفة Novosti الصربية، إلى أنه يتردد الآن دخول ميلويفيتش في مفاوضات مع نادي العين الإماراتي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يملك طموحات كبيرة، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع الذي يؤهله لتحقيق أهدافه.

وأشارت الصحيفة الصربية في تقريرها، إلى أن مسؤولي نادي العين الإماراتي يخططون لاستبدال مدرب الفريق الحالي، البرتغالي بيدرو إيمانويل، لافتة إلى أن اليونان قد تكون وجهة محتملة أخرى للصربي ميلويفيتش في حالة رحيله عن الأهلي.

وأوضحت الصحيفة الصربية، أن اسم ميلويفيتش ارتبط في كثير من الأحيان بتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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