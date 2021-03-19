هورفات يُقسم لاعبي النصر لـ3 مجموعات

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الباطن.

النصر يواصل استعداداته

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالجوانب اللياقية المتنوعة التي انطلقت بالجري حول الملعب، وطبق هورفات عددًا من الجمل التكتيكية المتنوعة من خلال تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات.

واختتم المدير الفني الكرواتي هورفات مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعي بمناورة أجراها على كامل الملعب، لتطبيق خطة مباراة الباطن المقبلة.

ويدخل العالمي مباراته ضد الباطن بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على العين بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويستضيف العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

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