هيئة الاتصالات تعلن عن البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل

المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة الاتصالات عن خدمة تسجيل التطبيقات في البيئة التنظيمية التجريبية، التي تهدف إلى تمكين تطبيقات التوصيل من العمل في مناخٍ تنظيمي آمن ومحفز.

التوصيل عبر المنصات الإلكترونية:

ويقصد بالتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، التطبيقات التي تمارس نشاط التوصيل عبر المنصات الإلكترونية من نقطة الاستلام إلى نقطة التسليم، حيث تعمل التطبيقات على ربط المستفيد الأول بالمستفيد النهائي لينفذ التوصيل من خلال المناديب.

خطوات التسجيل في مجال تطبيقات التوصيل:

ويتم تسجيل الشركات العاملة في مجال تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في البيئة التنظيمية التجريبية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني (هنا)

من هو مقدم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة؟

يقصد به مقدم الخدمة المسجل لدى الهيئة الذي يربط مندوب التوصيل (يعمل كـ free lancer) بالمستفيد النهائي والذي بدوره أنشأ طلب خدمة التوصيل عبر منصة إلكترونية. هي المنصة التي تعمل وفق نموذج on demand delivery، حيث يقوم المستفيد النهائي من خلالها بإنشاء طلب الشراء- خلق الـ demand- ويقوم المتجر أو مندوب التوصيل بالاستجابة للطلب- خلق الـsupply.

متطلبات الهيئة الأساسية للتسجيل هي:

وجود سجل تجاري ساري المفعول، تقديم المنصة الإلكترونية خيار الدفع الإلكتروني للعميل، وجود آلية واضحة ومعلنة ومجانية لمعالجة شكاوى العملاء واستضافة الـData center الخاصة بالمنصة الإلكترونية داخل المملكة.

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