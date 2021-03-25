وحدة السعادة بجامعة حفر الباطن: هدفنا تعزيز التفاؤل

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن ممثلة بوحدة السعادة الجامعية ركناً تعريفياً في المكان مول بمناسبة ⁧‫اليوم العالمي للسعادة‬⁩، بهدف نشر ثقافة السعادة وتعزيز الإيجابية والتفاؤل بما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشر السعادة العالمي.

وحدة السعادة الجامعية:

وقالت رئيسة وحدة السعادة الجامعية بجامعة حفر الباطن الدكتورة مريم النجعي إن الجامعة حرصت من خلال وحدة السعادة الجامعية على أن تعم السعادة كافة فئات المجتمع وذلك بتفعيل هذا اليوم والتعريف بمفهوم السعادة والإيجابية وإدخال البهجة والسرور على زوار الركن التعريفي الخاص بالفعالية والمشاركة في أنشطة الوحدة المقدمة لهم، كما تم تقديم رسائل تحمل عبارات إيجابية تم توزيعها على أصحاب المحلات المجاورة لتعم السعادة وتنشر الإيجابية.

قيم ومفاهيم:

وتعتبر وحدة السعادة الجامعية أول وحدة على مستوى الجامعات بالمملكة؛ تهدف إلى ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة، بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويحقق لهم التكيف مع الحياة الجامعية في بيئة جامعية مناسبة للإبداع والتميز.

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