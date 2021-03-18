وزارة الصحة تنفي وفاة مواطن بسبب لقاح أسترازينيكا

المواطن - الرياض

نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حول وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة، عبر حساب الصحة 937 في تويتر ردًا على استفسار أحد المغردين: شكرًا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الإشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات، ونفيدكم بأنه لم رصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا.

وشددت الوزارة على الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

وجاء تأكيد وزارة الصحة عقب انتشار مقطع صوتي عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب لمواطن يشتكي من وفاة عمه في مستشفى الطائف بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا، وهو يستخدم حبوبًا مسيلة للدم.

لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت في وقت سابق أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا, حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مئة ألف جرعة حتى الآن.

سلامة اللقاحات:

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وأكدت الغذاء والدواء أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.