وزير الاتصالات: إقرار تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية يدعم الاقتصاد الرقمي

المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعريفة المخفضة لاستهلاك الكهرباء في أنشطة الحوسبة السحابية، يدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

دعم نمو الاقتصاد الرقمي:

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: إن موافقة مجلس الوزراء على تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية تأكيد على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الاستثمار في الأنشطة والأعمال التقنية الناشئة في مجال الحوسبة السحابية.

أسعار تنافسية:

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة: “خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على اعتماد تعريفة تنافسية للكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية.. خطوة تعزز نمو الاقتصاد الرقمي وخلق وظائف المستقبل وتدعم الرياديين والمبتكرين عبر تمكينهم من خدمات الحوسبة السحابية بأسعار تنافسية”.

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