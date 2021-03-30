وزير الرياضة للاعبي الأخضر: فالكم الفوز اليوم

المواطن - مروة نبيل

تمنى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التوفيق للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراة اليوم أمام فلسطين.

وزير الرياضة يتمنى فوز الأخضر

وتُقام مباراة السعودية ضد فلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل التوفيق لصقورنا الخضر في مباراتهم اليوم أمام منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ونهائيات آسيا.. فالكم الفوز”.

المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم بهدف خطف الثلاث نقاط، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، والاقتراب من خطف بطاقة التأهل.

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