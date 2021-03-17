وزير الرياضة يُتابع ترتيبات استضافة فورمولا 1

المواطن - مروة نبيل

التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لسباق فورمولا 1 في جدة.

وزير الرياضة يُتابع الترتيبات

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من لقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وستيفانو دومينيكالي، ولمسار حلبة فورمولا 1 في جدة.

وناقش وزير الرياضة مع ستيفانو دومينيكالي خلال لقاء اليوم، كافة الترتيبات الخاصة باستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والاطلاع ميدانيًّا على تفاصيل مسار الحلبة في جدة.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة أنه سيتم الكشف عن حلبة جدة لسباق فورمولا 1، يوم 18 مارس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فورمولا 1 في جدة

ويشهد الموسم المقبل من البطولة العالمية رقمًا قياسيًا تمثل في إدراج 23 سباقًا، منها أول سباق فورمولا في السعودية، حيث يُقام في جدة، يوم 28 من شهر نوفمبر 2021.

واستضافت السعودية خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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