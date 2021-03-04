وزير الطاقة: التعافي في الطلب على النفط متعلق بسرعة توزيع اللقاحات

أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن منتجي النفط في أوبك لديهم خطط طارئة واحتياطية في حال حدوث أمور غير متوقعة.

وزير الطاقة يرأس اجتماع أوبك بلس

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماع “أوبك بلس” لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج إن التعافي في الطلب على النفط متعلق بسرعة توزيع اللقاحات.

ارتفاع أسعار خام برنت

ارتفع سعر مزيج نفط برنت اليوم الخميس، أكثر من 3 دولارات للبرميل، بما يعادل 5 % ليصل إلى قيمة 67 دولارًا للبرميل.

يأتي هذا بعدما سجلت أسعار النفط أمس تراجعًا، في ظل تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 99 سنتًا، أو ما يعادل 1.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

أسعار الخام القياسي

وتراجع خام القياسي العالمي حوالي سبعة في المئة من أعلى مستوى له في 13 شهرًا الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتًا، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل.