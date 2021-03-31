وزير النقل يهنئ أول سيدة تنضم لمجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية

المواطن - الرياض

هنّأ صالح الجاسر وزير النقل، الأستاذة سارة السحيمي، بمناسبة تعيينها عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية.

تعيين سارة السحيمي

وقال الجاسر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبارك للأستاذة سارة السحيمي صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كأول سيدة تنضم لمجلس إدارة المؤسسة منذ إنشائها قبل ٧٥ عامًا”.

وأضاف وزير النقل صالح الجاسر: “كل التمنيات لها بالتوفيق ولمؤسستنا دوام التقدم والازدهار”.

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