وزير داخلية الأردن: لدينا 390 إصابة كورونا و 4 وفيات كل ساعة

المواطن - متابعة

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أعلن وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف في الأردن، مازن الفراية، أن بلاده تسجل 390 حالة كورونا جديدة و4 وفيات كل ساعة ما يعكس حجم الأزمة الكبيرة التي تتعرض لها الأجهزة الصحية في البلاد.

وحث الوزير مساعدي مدراء الصحة في المحافظات بتولي مهمة ومسؤولية متابعة وتفقد الأوضاع الصحية في المستشفيات وإزالة أي عوائق تعترض سير العمل ورفع التوصيات المناسبة بشأن تحسين نوعية الخدمة لمدراء الصحة بالمحافظات.

وكانت الأردن شهدت حادثًا مأساويًّا حيث توفى 8 أشخاص من مصابي كورونا بعد انقطاع الأوكسجين عنهم في مستشفى السلط قبل يومين؛ ما أدى إلى إقالة وزير الصحة.

حالات كورونا في الأردن:

وأعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم، تسجيل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 486470 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 401319 حالة شفاء بعد تسجيل 5124 حالة إضافية، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5428 حالة.

لقاح كورونا في الأردن:

من جهة أخرى أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 155772 شخصًا؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 48379 شخصًا، وفقًا للإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى البلاد لغاية اليوم الاثنين بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 518545 شخصًا.

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