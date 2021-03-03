وفاة والدة رضوى الشربيني بـ كورونا

المواطن - متابعة

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أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مساء أمس الثلاثاء وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشربيني في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك”.

وأكدت الإعلامية منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين بذلوا مجهودًا كبيرًا في التعامل مع حالتها.

إصابة رضوى الشربيني بكورونا:

وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، قد طلبت رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة.

وأصيبت الإعلامية بكورونا بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس، وبدأت بالفعل في عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هي الأخرى بالفيروس إضافة إلى شقيقها، مما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة.

مسيرة إعلامية:

رضوى الشربيني من مواليد 30 سبتمبر 1981 وهي إعلامية مصرية، تقدم برنامج “هي وبس” على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

وقدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

ازدادت شهرة الإعلامية بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي “هي وبس”، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجًا للمرأة القوية ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع.

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