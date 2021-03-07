وقاية : 5 أشخاص على طاولة واحدة في المطاعم

المواطن - الرياض

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دعت هيئة الصحة العامة – وقاية – إلى عدم التكدس في المطاعم أو التزاحم على طاولة واحدة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون بين كل طاولة وأخرى 3 أمتار على الأقل.

ودعت وقاية إلى ألّا يزيد عدد الأشخاص في كل طاولة عن 5 أشخاص حتى لو كانوا من عائلة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عودة الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي

وبدأت السعودية مع الساعات الأولى من اليوم الأحد، تطبيق قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وبداية من اليوم، تم فتح دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، مع إعادة السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

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