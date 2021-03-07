وقاية : 5 أشخاص على طاولة واحدة في المطاعم

دعت هيئة الصحة العامة – وقاية – إلى عدم التكدس في المطاعم أو التزاحم على طاولة واحدة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون بين كل طاولة وأخرى 3 أمتار على الأقل.
ودعت وقاية إلى ألّا يزيد عدد الأشخاص في كل طاولة عن 5 أشخاص حتى لو كانوا من عائلة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عودة الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي
وبدأت السعودية مع الساعات الأولى من اليوم الأحد، تطبيق قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
وبداية من اليوم، تم فتح دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، مع إعادة السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.
ويستثنى من ذلك استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، مع بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.
تشديد على الإجراءات:
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
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