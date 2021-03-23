وليد بن بدر ينضم إلى الأعضاء الذهبيين بالنصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن انضمام الأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بشكل رسمي.

وليد بن بدر ينضم للأعضاء الذهبيين:

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأمير وليد بن بدر انضم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بـ100 ألف ريال، واستكماله لكافة الإجراءات النظامية.

وجاء قرار الأمير وليد بن بدر بالانضمام إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت؛ لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور.

وكان نادي النصر قد أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخاب إدارة جديدة، أمس الاثنين، لمدة أسبوع، وسيكون الأول من إبريل المقبل موعدًا لانتخاب الرئيس الجديد، وكشف النادي نظام الترشح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على نظيره الباطن بالأمس في الجولة الـ24 بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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