‏إصابات ‫كورونا‬⁩ في ⁧‫السعودية تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي

المواطن - الرياض

تخطت ‏إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ في السعودية الـ 400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي، كما تخطى كذلك عدد الحالات النشطة حاجز الـ4 آلاف حالة.

ارتفاع جديد:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (404) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (387) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (385424) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (374799) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4012) حالة من بينها (595) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة حيث جاء التوزيع بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 184، المنطقة الشرقية 73، منطقة مكة المكرمة 66، منطقة القصيم 14، منطقة حائل 12.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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