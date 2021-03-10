10 فحوصات أساسية يجب على الرجل إجراؤها

المواطن - متابعة

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يعد إجراء اختبار الفحص الصحيح في الوقت المناسب أحد أفضل الأشياء التي يمكن للرجل القيام بها من أجل صحته؛ إذ يقوم الأطباء بتفقد جسده، والبحث عما إذا كان يعاني حالة مرضية معينة للبدء في علاجها.

ومن الأفضل للرجل اكتشاف الأمراض في أسرع وقت ممكن حتى يراجع الطبيب لعلاجها، ووفقا لموقع “webmd” الطبي المتخصص، تتمثل الاختبارات الواجب على الرجل القيام بها فيما يلي:

فحص سرطان الرئة

يؤدي هذا النوع من الأمراض إلى الوفاة، ويكون سببه التدخين، ولا يصيب هذا المرض المدخنين فقط، بل قد يصيب أيضا مَن يتعرضون لدخان التبغ لفترات طويلة، لذا من الأفضل للوقاية من هذا المرض الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي، وإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامة الرئة، ويعد التصوير المقطعي المحوسب بالأشعة السينية مناسبًا لكشف حالة الرئة.

سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا أكثر السرطانات شيوعًا عند بعض الرجال -بعد سرطان الجلد- وهو ينمو ببطء، لكن بعض أنواعه يكون أكثر عدوانية، لذلك قد تساعد اختبارات الفحص في اكتشاف المرض مبكرًا، وتشمل الفحوصات للرجال الأصحاء فحص المستقيم الرقمي (DRE) واختبار الدم لمستضد البروستاتا المحدد (PSA)، ومن الأفضل أن يذهب الرجل للطبيب إذا كان عمره تخطى 45 عامًا، أو في عمر 40 عامًا وله تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان البروستاتا.

سرطان الخصية

عادة ما يظهر هذا السرطان غير الشائع لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عامًا. ويمكن علاجه، خاصة إذا تم اكتشافه مبكرًا، وعادةً ما تكون فحوصات الخصية جزءًا من الفحص الروتيني للرجل، ويوصي بعض الأطباء الرجال بإجراء فحوصات ذاتية للكتل أو النتوءات أو التغيرات في حجم الخصيتين أو شكلهما.

سرطان القولون

تتطور معظم سرطانات القولون من أورام تسمى الزوائد اللحمية على السطح الداخلي للقولون، ويعد العثور على سلائل القولون وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطانية أمرًا أساسيًا، ويبدأ الفحص في سن الخمسين، وتشمل الاختبارات تنظير القولون، حيث يستخدم الطبيب أنبوبًا رفيعًا وكاميرا صغيرة لفحص القولون بالكامل وإزالة الأورام الحميدة، أو التنظير السيني المرن الذي يفحص الجزء السفلي من القولون فقط، ويختار بعض الأشخاص طرق فحص أخرى، ولكن إذا تم اكتشاف الزوائد اللحمية، فستحتاج إلى إجراء تنظير القولون لإزالتها.

سرطان الجلد

هناك عدة أنواع من سرطان الجلد، أخطرها هو الورم الميلانيني، لذلك يجب على الرجل فحص بشرته بانتظام بحثًا عن أي تغيرات بما في ذلك شكل ولون وحجم أي علامات، أو الاستعانة بطبيب متخصص عند إجراء الفحص.

ارتفاع ضغط الدم

يعد تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة مفيدًا لتجنب ارتفاع الضغط، كما يجب على الرجل فحص ارتفاع ضغط الدم، وضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80، أما ارتفاع ضغط الدم فيكون 140/90 أو أعلى، ويجب سؤال الطبيب عن عدد المرات التي يجب عليك فيها فحص ضغط الدم.

مستويات الكوليسترول

إذا كان لديك الكثير من الكوليسترول الضار في الدم، فقد تكون معرضا للإصابة بأمراض القلب، والنوبة القلبية والسكتة الدماغية، ويمكن لتغييرات نمط الحياة والأدوية خفض هذه المستويات، وعند الفحص يتم التحقق من مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، والكوليسترول الحميد، والدهون الثلاثية، وقد يطلب منك طبيبك الصيام لبضع ساعات قبل فحص الدم.

السكري النوع الثاني

يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والعمى، ويمكنك التحكم في مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية وفقدان الوزن، أما بالنسبة لفحص مرض السكري من النوع 2، فغالبًا ما يستخدم اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام لفحص مرض السكري، وقد يستخدم الأطباء أيضًا اختبار A1C ، والذي يتحقق من مدى سيطرة جسمك على نسبة السكر في الدم بمرور الوقت، ويجب أن يخضع البالغون الأصحاء للاختبار كل ثلاث سنوات بدءًا من سن 45، أما من يعانون ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم فيجب أن يبدأوا الاختبار في وقت أبكر من ذلك.

فيروس نقص المناعة

فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب مرض الأيدز، ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى، ومن اختبارات فحص فيروس نقص المناعة البشرية اختبار يسمى ELISA أو EIA، وهو يبحث عن الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية في الدم، ويتم إجراء اختبار ثانٍ يسمى اختبار لطخة ويسترن للتأكد.

فحص الجلوكوما

الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون التي تتلف تدريجياً العصب البصري وقد تؤدي إلى العمى، وتساعد اختبارات فحص الجلوكوما وارتفاع الضغط داخل العين، للكشف عن الجلوكوما وعلاجها قبل أن يتلف العصب البصري.

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