14 مهمة لهيئة الصحة العامة منها الوقاية من الأمراض

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

أوضحت هيئة الصحة العامة أهدافها ومهامها، بعد موافقة مجلس الوزراء على تحويل مركز الوقاية من الأمراض إلى الهيئة.

الوقاية من الأمراض:

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أبرز مهامها والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها والوقاية من الإصابة بالأمراض ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وثمّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة “وقاية” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” إلى هيئة عامة بمسمى” هيئة الصحة العامة”.

رؤية 2030:

وبين الربيعة أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاه المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

مهام هيئة الصحة العامة:

وفيما يلي مهام الهيئة التي من أبرزها اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، واعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة.

شارك الخبر







شارك الخبر