2181 شخصًا يستفيدون من خدمات مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بحجة في أسبوع

المواطن - الرياض

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

خدمات علاجية:

وقدم المركز خدماته العلاجية لـ2.181 مستفيدًا خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس 2021م، منهم 1.066 فردًا في قسم التسجيل والفرز، و23 شخصًا في قسم الملاحظة، و18 مستفيدًا في قسم التنويم، فيما صُرفت الأدوية لـ1.074 مستفيدًا.

كما راجع قسم المختبر 482 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.066 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 870 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

توزيع الكسوة الشتوية في حات وقشن بالمهرة:

وفي إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بداية الشهر الحالي، توزيع الكسوة الشتوية في مديريتي حات وقشن في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 100 كسوة شتوية بمديرية حات، و100 أخرى بمديرية قشن.

وثمن الأمين العام في المجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.

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