3 نصراويين جدد ينضمون إلى القائمة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن انضمام 3 أعضاء جدد إلى القائمة الذهبية.

3 نصراويين في القائمة الذهبية

ولفت حساب النادي الرسمي إلى أن الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود، عبدالله الحمود الرشيد، ومحمد بن عمران العمران انضموا إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد سدادهم لرسوم العضوية واستكمال كافة الإجراءات النظامية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انضمام العديد من الداعمين إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء انضمام الداعمين إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت؛ لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على نظيره الباطن بالأمس في الجولة الـ24 بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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