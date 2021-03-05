5 أطعمة صحية لمرضى السكري

المواطن- متابعة

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الأعصاب إذا تُرك دون علاج، ولذلك ينبغي التحكم جيدًا في النظام الغذائي.

وفيما يلي 5 من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد مرضى السكري على إدارة مستويات السكر في الدم، بحسب موقع Health Line الطبي.

1- الفاصوليا

تحتوي على مكونين رئيسيين يجعلانها رائعة لمرضى السكري، وهما: الألياف والبروتين، حيث يهضم الجسم الألياف والبروتين بشكل أبطأ، ما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما تقول داليا غوميز، المتحدثة باسم جمعية رعاية مرضى السكري وأخصائيي التعليم (ADCE).

وتوصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بإضافة الفاصوليا المجففة أو الفاصوليا المعلبة منخفضة الصوديوم إلى الوجبات.

2- الخضراوات الورقية الداكنة

وهذه الخضراوات مثل السبانخ واللفت وهي تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب، وفي حين أن معظم الالتهابات قصيرة العمر، إلا أنها يمكن أن تكون مزمنة لدى مرضى السكري، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات، مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى.

3- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكنها تحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب، فضلًا عن أن السمك أيضًا مصدر غني بالبروتين.

وبالإضافة إلى السلمون، تشمل الأمثلة الأخرى للأسماك الدهنية السردين والسمك المملح وسمك السلمون المرقط.

4- الفاكهة

الفواكه غنية بالسكر الطبيعي والكربوهيدرات، ولهذا هناك اعتقاد خاطئ بأنه يجب على مرضى السكري تجنبها، ومع ذلك، فإن محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن يعني أنها خيار آمن لهم، لكن يجب احتساب الكمية بدقة ومراجعة الحصة الغذائية مع الطبيب.

5- المكسرات

المكسرات مصدر جيد للدهون الصحية والمغنيسيوم والألياف، وبعض المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور الكتان، غنية أيضا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وتتضمن أمثلة المكسرات المفيدة: عين الجمل واللوز والبندق والفستق، بحسب موقع بزنس إنسايدر.

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