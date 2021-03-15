Clubhouse يعلن عن برنامج جديد لمساعدة المبدعين

المواطن- متابعة

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أعلن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Alpha Exploration، بول دافيسون، عن أول برنامج لصناع المحتوى لتطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse.

ويساعد برنامج Clubhouse Creator First المضيفين الطموحين والمبدعين عبر المنصة في بناء جماهيرهم، والتواصل مع العلامات التجارية، وربما الأهم من ذلك، تحقيق الدخل من عروضهم.

شروط الانضمام لبرنامج Clubhouse الجديد

ويقبل البرنامج ما يصل إلى 20 صانعًا للمحتوى، ويهدف إلى دعمهم وتزويدهم بالموارد التي يحتاجونها، ويتلقى كلوب هاوس الطلبات حتى 31 مارس.

ويمكن للمستخدمين المهتمين الانضمام إلى البرنامج، الذي يطلب بعض البيانات الشخصية وأيضًا نوع المحتوى الذي تنشئه، كما يجب على المبدعين أيضًا إرسال نموذج صوتي مدته 3 دقائق لعرض يراجعه فريق كلوب هاوس.

العام الأول على إنشاء التطبيق

ويحتفل التطبيق بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في 17 مارس، وقد أدى نجاحه بين جمهور رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون بشكل خاص إلى ظهور العديد من التطبيقات الصوتية المماثلة من منافسين أكبر، بما في ذلك Twitter Spaces الذي تم الإعلان عنه في أواخر العام الماضي، وتطبيق صوتي مشابه يُعتقد أنه قادم من فيسبوك.

وبالرغم من أن Clubhouse لا يزال متاحًا من خلال دعوة فقط ولا يزال غير متاح على أجهزة أندرويد، فقد بلغت قيمته مليار دولار خلال جولة التمويل الأخيرة.

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