WhatsApp يحذر مستخدميه من انقطاع الخدمة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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بدأ مستخدمو تطبيق WhatsApp بتلقي إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو.

ويوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق، حيث تنص الرسالة على التالي: ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرًا على قراءة الرسائل وإرسالها.

وللاستمرار باستخدام WhatsApp سيُطلب منك الموافقة على التحديثات المقدمة.

القواعد الجديدة منWhatsApp

وسيتوجب على مستخدمي واتساب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق حتى تاريخ 15 مايو، وخلاف ذلك، سيتعين عليهم التخلي عن التطبيق.

وكان برنامج المراسلة واتساب قد قام بتحديث اتفاقية المستخدم، مضيفًا بندًا بشأن نقل المعلومات الشخصية إلى فيسبوك، ما أحدث ضجة بين المستخدمين، وتنص الاتفاقية على أن التطبيق كونه جزءاً من هذه الشركة، فإنه سيشارك البيانات الضرورية حول المستخدم مع عائلة التطبيقات الكاملة للشبكة الاجتماعية.

تأكيد على خصوصية الرسائل

وفي الوقت نفسه، أوضحت الشركة أن جميع المحادثات الخاصة ستبقى تحت حماية التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن لـ واتساب أو فيسبوك رؤية الرسائل الخاصة.

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