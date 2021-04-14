آثار الدباس تروي تفاصيل اتصال الملك عبدالله الثاني بعد اتهامها بإطالة اللسان

المواطن - متابعة

أجرى ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، اتصالًا هاتفيًّا بفتاة أردنية حوكمت بتهمة “إطالة اللسان”؛ للرفع من معنوياتها وتحيتها على اعتزازها بوالدها.

تهمة إطالة اللسان:

وكانت الفتاة عوقبت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بعدما قالت في مشادة مع امرأة أخرى “أبويا عندي أحسن من الملك”، وهو الأمر الذي جعلها عرضة للمساءلة بتهمة إطالة اللسان بحق عاهل البلاد بعدما قامت المرأة الأخرى برفع دعوة قضائية ضدها.

آثار الدباس تعرب عن فخرها:

وقالت الفتاة آثار الدباس عبر صفحتها في فيسبوك: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه: (خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله) وأنا أفتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية.. وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرًا لنا”. وتابعت آثار الدباس: أشكر من كل قلبي الشعب الأردني العظيم لتعاطفه معي ونصرني، وعلى رأسهم جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني.

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