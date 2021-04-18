آرسنال يسقط بفخ التعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي آرسنال بفخ التعادل الإيجابي، ضد فريق فولهام بنتيجة هدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة آرسنال وفولهام

وبدأت المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، لم يسفر عنه أي أهداف بالشوط الأول لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، نجح فريق فولهام في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جوش ماجا بالدقيقة الـ60 من ركلة جزاء.

وواصل فريق آرسنال سعيه لإضافة هدف التعادل، ليتمكن اللاعب إدواردو نيكيتاه من إحراز هدف التعادل للجانرز بالدقيقة التسعين بطريقة جميلة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد الجانرز 46 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد فولهام 27 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يذكر أن فريق الجانرز سيواجه، فريق فياريال الإسباني في مباراتي دور نصف النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، حيث تُقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 29 إبريل، بينما تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو في إنجلترا.

وتُقام حاليًا مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بالجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسيواجه آرسنال فريق إيفرتون بالجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبلة.

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