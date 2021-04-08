آل معمر يكشف خطأ بإيقاف حمدالله

المواطن - محمد سمعه

أكد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على أن ناديه سوف يستأنف ضد قرار إيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر لمدة 15 يومًا من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

رئيس النصر يُعلق بغضب على عقوبة حمدالله:

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : “لا عقوبة بشبهة إما إدانة أو براءة، والشك يُفسر لصالح المتهم، لو ثبت لنا تجاوز من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط”.

الخطأ الذي كشفه آل معمر:

وأضاف رئيس النصر قائلًا: “سوف نستأنف ضد قرار إيقاف اللاعب المغربي لأنه لم تطلب إفادته، ولم تُحدد ماهية مخالفته، ولأن لدينا مشاركة وطنية، تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين”.

يذكر أن حمدالله كان تصرف بشكل غير لائق مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، بالإضافة لدفعه لإحدى الكاميرات الناقلة للمباراة التي انتهت بفوز الفيصلي.

وسيغيب اللاعب المغربي عن مباراة ضمك، غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُوج النجم المغربي بـ3 بطولات مع النصر وهم “دوري المحترفين، لقبين في بطولة السوبر السعودي”.

شارك الخبر







شارك الخبر