أبرز أرقام أبطال آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز أرقام دوري أبطال آسيا 2021، قبل انطلاق مرحلة المجموعات، يوم غد الأربعاء، حيث يتنافس 20 فريقًا على خطف 8 بطاقات من أجل التأهل إلى الدور التالي.

أبرز أرقام دوري أبطال آسيا 2021:

وقال الآسيوية في تقريره: “يشهد دور المجموعات مشاركة رقم قياسي من خلال 40 ناديًا يتنافسون على بلوغ الأدوار الإقصائية، من بينهم أولسان هيونداي حامل اللقب والهلال بطل عام 2019”.

وتم توزيع الفرق المشاركة في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 على 10 مجموعات، حيث هنالك خمس مجموعات في الغرب، ومثلها في الشرق، وسيصبح تامبنيز روفرز ثاني فريق من سنغافورة يشارك في هذه المرحلة، وذلك بعد الجيش الذي شارك في نسخة عام 2010.

ويشهد دور المجموعات هذا العام مشاركة 7 فرق سبق لها التتويج باللقب، وهي الهلال، السد، غامبا أوساكا، غوانغزهو ايفرغراند، جيونبوك هيونداي موتورز، بوهانغ ستيلرز وأولسان هيونداي.

وأضاف الاتحاد الآسيوي: “يخوض نادي الهلال المشاركة رقم 16 في دور المجموعات، ولولا جائحة كوفيد-19 التي أجبرت الفريق على الانسحاب من البطولة العام الماضي لبلغ الرقم 17 مشاركة”.

وبات إيه جي إم كي سابع فريق من أوزبكستان يشارك في دور المجموعات، وذلك بعدما تغلب على الغرافة القطري في الدور التمهيدي، فيما يشارك نادي الريان القطري للمرة العاشرة في دور المجموعات، وهو يسعى بقيادة المدرب لوران بلان لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أن تايلاند تتمثل في دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021 بثلاثة أندية تشارك للمرة الأولى في البطولة، وهي باثوم يونايتد وراتشابوري وبورت.

المشاركة الأولى وعودة بعد غياب:

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2021 المشاركة الأولى في دور المجموعات لأندية الوحدات الأردني وغوا الهندي والاستقلال الطاجيكي ويونايتد سيتي الفلبيني، الذين سيكونون أيضًا أول ممثل لبلدانهم في هذا الدور.

ويعود القوة الجوية العراقي إلى دور المجموعات بهد غياب استمر 13 عامًا، الفريق الفائز ثلاث مرات بلقب كأس الاتحاد الآسيوي يعود إلى دور المجموعات بعدما تغلب في الدور التمهيدي على الوحدة الإماراتي بفارق ركلات الترجيح.

كما يعود غامبا أوساكا الياباني إلى البطولة بعد غياب أربع سنوات، الفريق الفائز بلقب البطولة عام 2008 يخوض المشاركة العاشرة في البطولة عند انطلاق منافسات الشرق في وقت لاحق.

شارك الخبر







شارك الخبر