أبرز أرقام الجولة الثالثة بـ أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز أرقام ومعلومات عن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تُقام بنظام التجمع في السعودية والإمارات والهند.

أبرز أرقام الجولة في دوري أبطال آسيا

ولفت الاتحاد الآسيوي في تقريره إلى أن إيدو بيديا نجح في تسجيل أول هدف لنادي غوا في تاريخ دوري أبطال آسيا خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام بيرسبوليس، وهو أيضًا الهدف الأول لأندية الهند في البطولة القارية.

وتصدر مايكل أولونغا ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، وذلك بعدما سجل هاتريك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الاستقلال الإيراني بنتيجة 4/3، ونجح بغداد بونجاح في تسجيل هدفه الأول بالنسخة الحالية، ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا في تاريخ المسابقة.

ويأتي الاستقلال الإيراني في المركز الأول بين أندية بطولة دوري أبطال آسيا من ناحية التسجيل، حيث أحرز 11 هدفًا في أول ثلاث مباريات، وسجل لاعبا الفريق فارشيد إسماعيلي وشيخ دياباتي 3 أهداف لكل منهما.

وبرز مهدي تاريمي لاعب بيرسبوليس من خلال نجاحه في صنع 14 فرصة لزملائه، وصنع هدفًا في كل مباراة من المباريات الثلاث الأولى.

أندية لم تتعرض للخسارة

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره، إلى أن هناك 7 فرق لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وهي الشارقة والدحيل والهلال والنصر وفولاد خوزستان وبيرسبوليس وتراكتور.

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