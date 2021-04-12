أبرز التطويرات بـ ملعب عبدالله الفيصل

المواطن - مروة نبيل

أصبح ملعب عبدالله الفيصل في جدة قريبًا من استضافة المباريات بشكل رسمي، بعد غياب دام لـ4 سنوات تقريبًا بسبب أعمال التطوير والصيانة.

معلومات عن ملعب عبدالله الفيصل:

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام ومعلومات بشأن ملعب عبدالله الفيصل، حيث يضم 4 غرف تبديل للاعبين، جناحان للحكام (في حال إقامة مباراتين في يوم واحد).

ويوجد مركزان إعلاميان يتسع كل منهما لـ50 شخصًا، منطقة لمكس زون، منطقتان للفلاش إنتر فيو، قاعة مؤتمرات صحافية تتسع لـ250 إعلاميًّا، 4 أستوديوهات تحليلية، 81 بوابة إلكترونية تدعم التذاكر الرقمية.

كما يوجد في ملعب عبدالله الفيصل في جدة أيضًا، 15 كابينة VIP مع كافة الخدمات، و6 غرب للمعلقين، بالإضافة إلى 27 ألف مقعد شاملة الجمهور ومقاعد ذوي الهمم والمقصورة الملكية.

أبرز التطويرات في الملعب:

وأوضح حساب وزارة الرياضة أبرز التطويرات في الملعب، حيث تم تطويره وتأهيله بالكامل طبقًا لمواصفات واشتراطات الاتحادين الدولي والآسيوي، مواقف سيارات بمساحة 122 ألف متر، وجناح إداري بمساحة 700 متر.

ويشهد ملعب عبدالله الفيصل تواجد عيادات خاصة وغرف مخصصة للكشف عن المنشطات، غرفتان لعمليات الإحماء، غرفة VAR متكاملة، إنارة متكاملة لمواصفات فيفا، وتجهيز الملعب بـ48 كابينة للكاميرات، تتسع كل كابينة لـ6 كاميرات.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعلن عن موعد جاهزية ملعب عبدالله الفيصل في جدة، مؤكدًا أنه سيستقبل المباريات بداية منافسات الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر