أتلتيكو مدريد يسقط أمام بيلباو بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بخسارة مفاجئة للروخي بلانكوس بهدفين مقابل هدف.

أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد:

وبدأت مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق لاعبه أليكس بيرينجور.

وانتفض لاعبو الفريقين بعد الهدف المبكر، حيث ضغط كل منهما أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح الروخي بلانكوس في إحراز التعادل عند الدقيقة 77 عن طريق لاعبه ستيفان سافيتش.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد بحثًا عن هز الشباك، قبل أن يُسجل إينييجو مارتينيز هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 86؛ ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب الدوري الإسباني:

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عند 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة أصحاب المركزين الثاني والثالث، إلا أن الفريق الكتالوني يملك مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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