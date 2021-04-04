أحمد الغامدي رئيسًا تنفيذيًا لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أصدر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارًا بتكليف أحمد الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

السيرة الذاتية لـ أحمد الغامدي

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” السيرة الذاتية لـ الغامدي حيث حصل على بكالوريوس إدارة رياضية من جامعة ستيتسون في ولاية فلوريدا الأمريكية، وحاز على دبلوم التسويق الرياضي والإعلامي في إحدى جامعات البرتغال، كما حصل على شهادة برنامج الاستثمار الرياضي من معهد SBI.

وسبق لـ أحمد الغامدي، العمل كمدير للتسويق بنادي النصر من 2015 حتى 2017، وعمل كمدير للاحتراف ومسؤول التراخيص من 2017، كما شغل منصب مدير عام كرة القدم من 2018 وحتى 2020.

وشغل منصب المدير التنفيذي لفريق كرة القدم المشارك في دوري أبطال آسيا موسم 2018.

مواجهة قوية بين النصر والفيصلي

جدير بالذكر أن العالمي يستعد اليوم لمواجهة فريق الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً.

وكان العالمي احتل الوصافة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي، وذلك بعد خسارة المباراة النهائية ضد نادي الهلال بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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