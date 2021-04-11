أحمد غدران رئيسًا للقادسية حتى 2025

المواطن - مروة نبيل

أصبح أحمد غدران رئيسًا لمجلس إدارة نادي القادسية رسميًّا بالتزكية، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025.

أحمد غدران رئيسًا لنادي القادسية رسميًّا:

وأعلن نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إقامة الجمعية العمومية غير العادية اليوم، والتي شهدت تزكية أحمد غدران وقائمته، حيث يتواجد كنائب رئيس مجلس إدارة فيها، محمد بن سعود عبدالعزيز الصالح.

وتضم قائمة أحمد غدران لمجلس إدارة نادي القادسية؛ في العضوية كلًّا من؛ سعود بن صاح فهد السويلم، حمد بن محمد حمد الخالدي، مشعل بن محمد عبدالله السعيد، بدر بن إبراهيم عبدالله الرجيب، ثامر بن حسين ثامر الدوسري وتركي بن محمد جابر آل جحلان.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد مجلس إدارة نادي القادسية الجديد برئاسة غدران من قبل وزارة الرياضة، يوم 14 من شهر إبريل الجاري، ثم يتولى مهام عمله بشكل طبيعي.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق القدساوي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم السبت الموافق 10 أبريل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة.

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