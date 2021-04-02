سبب انضمام ستانلي إلى القادسية

المواطن - مروة نبيل

أعرب النيجيري ستانلي أوهاويتشي عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مشيدًا في الوقت ذاته بقوة المنافسة في الدوري السعودي.

ستانلي يكشف سبب احترافه في القادسية

وتحدث ستانلي عن سبب تركه الدوري المصري وموافقته على عرض القادسية، قائلًا: “كرة القدم عبارة عن تحديات، لعبت سنة في الزمالك وسنتين في وادي دجلة، لدي أصدقاء كثر في الزمالك، ولكن مجيئي إلى السعودية من أجل تحدٍ جديد”.

وأشاد بالدوري السعودي خلال تصريحاته لـ”جول”، قائلًا: “هنا 7 أجانب، عندما يتم اختيارهم بعناية يساعد أكثر على لعب دوري بمستوى عالٍ جدًا، وعندما يكون اللاعبين المحليين على توافق في المستوى مع اللاعبين الأجانب فهذا يعطيك مستوى مميزًا”.

وعن الدوريات التي لعب فيها، قال ستانلي: “في مصر دوري إفريقي لم يختلف عن بقية الدوريات الإفريقية التي تعتمد على القوة البدنية، كذلك التنافس فيه قوي لعدم وجود لاعبين أجانب كثر، والدوري الإماراتي قوي وعلى الرغم من قلة عدد اللاعبين الأجانب، إلا أنه يعتمد على اللاعبين الأجانب بشكل أكبر من الدوري السعودي والمصري”.

ويُقدم ستانلي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك معه في 23 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

القادسية في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت الموافق 10 أبريل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة.

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