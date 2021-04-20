أرقام جونز في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُعد حارس المرمى الأسترالي براد جونز من أبرز العناصر في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

جونز في آسيا

وشارك براد جونز في 18 مباراة مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، واستقبل 18 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ولعب الحارس الأسترالي في مباراتين مع النصر ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، واستقبل هدفًا واحدًا، وحافظ على نظافة شباكه في مواجهة.

وتأكد غياب براد جونز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الحالية، بعد تأكد إصابته هو و8 آخرين من البعثة بفيروس كورونا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يواجه فولاد

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

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