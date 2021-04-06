أرقام خوانبي مع العين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفنزويلي خوانبي أنور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

أبرز أرقام خوانبي:

وشارك خوانبي في 18 مباراة مع العين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 16 منها كأساسي و2 كبديل، بمعدل 1394 دقيقة لعب، وتم استبداله خلال 8 مواجهات.

وقام النجم الفنزويلي بـ19 تسديدة على المرمى، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث تمكن من هز الشباك 5 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وصنع 31 فرصة تهديفية.

ويملك خوانبي أنور 453 تمرير ناجحة، ووصلت دقة تمريراته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى 82%، وقام بـ6 عرضيات ناجحة، ولديه 36 مراوغة ناجحة.

الصليبي يُنهي موسمه مع العين:

وتعرض النجم الفنزويلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل مباراة العين ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وكان نادي العين قد تعاقد مع خوانبي أنور صاحب الـ27 عامًا، في أكتوبر الماضي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ملقا الإسباني.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ20 نقطة من 24 مباراة، ويستعد لمواجهة التعاون، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25.

شارك الخبر







شارك الخبر