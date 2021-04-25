أستراليا: الصراع مع الصين بشأن تايوان غير مستبعد

المواطن- متابعة

قال وزير الدفاع في أستراليا، بيتر داتون، اليوم الأحد، إن الصراع مع الصين بشأن تايوان لا ينبغي استبعاده، ومع ذلك ستعمل أستراليا مع حلفائها في المنطقة لمحاولة الحفاظ على السلام.

وأضاف دوتون في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن هناك عسكرة للقواعد في جميع أنحاء المنطقة، ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا من النشاط بالإضافة إلى أن هناك عداء بين تايوان والصين.

وتابع أنه على الرغم من وجود مستوى عال من الاستعداد لقوات الدفاع الأسترالية لمواجهة أي تهديدات في المنطقة ضد حلفاء البلاد، فإن كانبيرا ستعمل على محاولة الحفاظ على السلام، قائلًا: لا أحد يريد أن يرى صراعا بين الصين وتايوان أو في أي مكان آخر.

تدهور العلاقات بين أستراليا والصين

وعلى الرغم من هذا التصريح الدبلوماسي من وزير الدفاع الأسترالي بشأن أن كانبيرا لا تريد رؤية صراع، إلا أنه في الواقع، فقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية لأستراليا مع الصين وهي أكبر شريك تجاري لها.

وجاء ذلك التدهور بسبب أن كانبيرا دعت إلى تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى انتقام تجاري من بكين، بحسب وكالة رويترز.

الصين وتايوان

وكانت تقارير قد أفادت بأن الصين تنفذ عملية غزو خفي على نحو تدريجي لتايوان، ولا يخفى أن البلدين بينهما الكثير من المشاكل الدبلوماسية العالقة، وفي الوقاع فإن الصين لا تعترف أصلًا بتايوان كبلد منفصلة عنها.

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