أصداف البطلينوس تبلغ قيمتها 25 مليون دولار !

المواطن- متابعة

في حين أن هناك جمعاً كبيراً من الأشخاص يعشقون جمع الأصداف من على الشواطئ، إلا أن السلطات في الفلبين صادرت نحو 200 طن من أصداف البطلينوس العملاقة، وذلك لأن قيمتها تبلغ نحو 25 مليون دولار.

أصداف البطلينوس بديل العاج

وتعد الفلبين موطناً لمعظم أنواع أصداف البطلينوس الاستوائي العملاق في العالم، وبالتالي فهي تعتبر مرتعاً للصيد الجائر والتجارة غير المشروعة في الكائنات المهددة بالانقراض، التي تستخدم كبديل للعاج، وذلك بعد حملة عالمية على تجارة أنياب الأفيال.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قال المتحدث باسم مجلس بالاوان للتنمية المستدامة، جوفيك فابيلو: جمع المحار العملاق من موطنه الطبيعي شكل من أشكال الجريمة بين الأجيال؛ لأن ذلك سيؤثر بشكل دائم على النظام البيئي البحري وسيحرم الأجيال المقبلة من الفوائد التي تعود عليه.

وقدر خفر السواحل قيمة ما تمت مصادرته بـ1.2 مليار بيزو (24.8 مليون دولار).

ويعاقب القانون الفلبيني على قتل الأنواع المهددة بالانقراض بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً، والغرامة التي تصل إلى مليون بيزو.

وزن الصدف العملاق

ويصل عرض الأصداف العملاقة إلى 1.3 متر، فيما يصل وزنه إلى 250 كيلوغراما، ويؤوي داخله الطحالب البحرية التي تعد مصدرا غذائيا أساسيا للعديد من أنواع الأسماك التي يستهلكها البشر.

ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن أصداف البطلينوس العملاقة تستخدم كمواد بديلة لصناعات ترفيهية، تتراوح من الأقراط إلى الثريات، حيث بات العاج نادراً.

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