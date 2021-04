أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية

المواطن- متابعة

شهدت مدينة بورتلاند الأميركية الواقعة في ولاية أوريغون، أعمال شغب جديدة على أيدي متظاهرين مناهضين لممارسة العنف من قبل الشرطة بينهم العشرات من حركة أنتيفا اليسارية.

وذكرت شرطة بورتلاند أن آلاف المتظاهرين نظموا في ساعات متأخرة من يوم الجمعة مسيرة غير مرخص بها انطلقت من حديقة في المدينة، وحطموا نوافذ ونهبوا شركات ومؤسسات، منها كنيسة، بالإضافة إلى إشعال حرائق متعددة.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن الأفراد شوهدوا وهم يشاركون في أنشطة إجرامية وتحطيم النوافذ، كما شوهد البعض وهم يحاولون السطو على الشركات.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء بورتلاند للإطفاء والإنقاذ لإخماد حريقين على الأقل تم إشعالهما في عدد من المحال التجارية أبرزها محل أبل ومحال تجارية أخرى.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن أعمال الشغب الجديدة اندلعت في مدينة بورتلاند الأميركية احتجاجا على مقتل رجل برصاص الشرطة، وكذلك ضمن إطار الوقفات الاحتجاجية التي جرى التخطيط لها مسبقا في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا برصاص الشرطة، ومنهم آدم توليدو البالغ، 13 عاماً، من شيكاغو، والشاب من ذوي البشرة السمراء دونتي رايت.

Portland: #Antifa smashed up the Nike store in downtown at their riot. They tried looting it last year but was stopped by the store’s large security team. @Nike has committed to donating tens of millions to #BLM. #PortlandRiots pic.twitter.com/pXiTFbM20P

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 17, 2021