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أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية
حاول البعض السطو على شركات منها شركة آبل 

أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية

2021/04/18
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية
المواطن- متابعة

شهدت مدينة بورتلاند الأميركية الواقعة في ولاية أوريغون، أعمال شغب جديدة على أيدي متظاهرين مناهضين لممارسة العنف من قبل الشرطة بينهم العشرات من حركة أنتيفا اليسارية.

أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية (5)

عنف ونهب وإشعال حرائق متعمدة

وذكرت شرطة بورتلاند أن آلاف المتظاهرين نظموا في ساعات متأخرة من يوم الجمعة مسيرة غير مرخص بها انطلقت من حديقة في المدينة، وحطموا نوافذ ونهبوا شركات ومؤسسات، منها كنيسة، بالإضافة إلى إشعال حرائق متعددة.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن الأفراد شوهدوا وهم يشاركون في أنشطة إجرامية وتحطيم النوافذ، كما شوهد البعض وهم يحاولون السطو على الشركات.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء بورتلاند للإطفاء والإنقاذ لإخماد حريقين على الأقل تم إشعالهما في عدد من المحال التجارية أبرزها محل أبل ومحال تجارية أخرى.

أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية (5)

سبب الاحتجاجات في  مدينة بورتلاند الأميركية

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن  أعمال الشغب الجديدة اندلعت في مدينة بورتلاند الأميركية احتجاجا على مقتل رجل برصاص الشرطة، وكذلك ضمن إطار الوقفات الاحتجاجية التي جرى التخطيط لها مسبقا في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا برصاص الشرطة، ومنهم آدم توليدو البالغ، 13 عاماً، من شيكاغو، والشاب من ذوي البشرة السمراء دونتي رايت.

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت 4 أشخاص لـ سلوكهم الإجرامي، مؤكدة استخدامها رذاذ الفلفل الحار خلال تفريق المظاهرة.

ويذكر أن بورتلاند شهدت خلال العام الماضي احتجاجات واسعة النطاق نظمها أنصار حركة حياة السود مهمة BLM.

أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية (5)

 

أعمال شغب وعنف في مدينة بورتلاند الأميركية (5)


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