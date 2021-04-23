أغرب من الخيال.. سلحفاة تطير في الهواء وتصيب سيدة بجروح

المواطن-متابعة

أصيبت سيدة مسنة، 71 عامًا، كانت تركب سيارة مع ابنتها على الطريق السريع 95 بولاية فلوريدا الأميركية، بجروح في جبينها عندما اخترقت سلحفاة الزجاج الأمامي لسيارتهما.

وفي حين أنه كثيرًا ما تصطدم الصخور وغيرها من الحطام بالزجاج الأمامي للمركبات وتجرح سائقًا أو راكبًا، لكن في هذه الحالة اصطدمت سلحفاة وهو أمر غريب ونادر، حسبما ذكرت صحيفة دايتونا بيتش نيوز جورنال المحلية.

وتوقفت الابنة بالسيارة على جانب الطريق وحصلت على مساعدة سائق سيارة آخر، ووفقًا لتسجيلات خدمة الطوارئ 911، تفاجأ الجميع بما حدث، حيث أمكن سماع الرجل وهو يقول: هناك سلحفاة بالداخل؟!، وصاحت الابنة قائلة: نعم سلحفاة! سلحفاة حقيقية؟، هذه السيدة لديها أسوأ حظ على الإطلاق.

وأسال الجرح الكثير من الدماء، لكن المرأة لم تصب بأذى خطير.

تفسير الواقعة الغريبة

ومن المرجح أن السلحفاة كانت تعبر الطريق السريع وطارت في الهواء بعد أن صدمتها مركبة أخرى.

وفي المقابل، حظيت السلحفاة بأفضل حظ على الإطلاق، حيث قال أندريه فليمنغ، ضابط شرطة بورت أورانج، إن السلحفاة عانت فقط من بعض الخدوش على قوقعتها وتم إطلاقها مرة أخرى في الغابة القريبة.

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